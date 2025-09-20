El Senado convirtió en ley la “Ley Nicolás” para mejorar la seguridad de los pacientes en todo el país

La iniciativa nació tras la muerte de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que en 2017 recibió un mal diagnóstico que le costó la vida. Desde entonces, su madre Gabriela Covelli impulsó la creación de una ley que evite que otros pacientes sufran situaciones similares. El proyecto original fue presentado por el diputado radical Fabio Quetlas y ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados desde junio de 2023.

Durante el debate, la senadora Lucia Corpacci (Frente Nacional y Popular – Catamarca), presidenta de la comisión de Salud, explicó que el objetivo de la ley es “averiguar por qué se producen las fallas y modificarlas para que no se repitan”, además de establecer límites a los centros de salud según las patologías que puedan atender.

Por su parte, la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut) valoró el “trabajo de las familias que, en medio del dolor, pelearon por otros” y agradeció a Quetlas por ser “uno de los grandes impulsores de esta ley”.

Medidas clave de la Ley Nicolás

– Historia clínica digital encriptada e interoperable.

-Certificaciones obligatorias y periódicas para profesionales e instituciones de salud.

-Protocolos de actuación y sistemas de auditoría para prevenir errores.

-Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC) para documentar y analizar incidentes graves.

Monitoreo de indicadores de seguridad del paciente y planes de mejora continua en hospitales y clínicas, tanto públicos como privados.

Otra aprobación: pesquisa neonatal para atrofia muscular

En la misma sesión, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto que incorpora la atrofia muscular espinal a la pesquisa neonatal, con el objetivo de detectar y tratar esta patología en recién nacidos. La propuesta fue girada a la Cámara de Diputados.



