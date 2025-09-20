Sábado probabilidad de lluvias aisladas durante toda la jornada

Comodoro Rivadavia comenzó este sábado 20 de septiembre con 9,5 °C y una sensación térmica de 7,3 °C, bajo un cielo algo nublado, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad se ubica en 64 %, la presión en 1009,2 hPa y sopla viento del oeste a 15 km/h. La visibilidad alcanza los 30 km.

Para el resto de la jornada, el SMN prevé:

Mañana: lluvias aisladas, temperatura cercana a 11 °C, con probabilidad de precipitación entre 10 y 40 % y vientos del norte de 13 a 22 km/h.

Tarde: lluvias aisladas, temperatura máxima de 15 °C, con vientos del norte de 23 a 31 km/h.

Noche: lluvias aisladas, temperatura en torno a 7 °C, con vientos del norte de 13 a 22 km/h.

Foto: Alejandra Carrasco-voluntaria independiente