martes, septiembre 16
Ciudad

Martes con lluvias aisladas y leve descenso de temperatura en Comodoro Rivadavia

El pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada, con mínima de 11°C y máxima de 14°C. Se espera inestabilidad en horas de la mañana y mejorías hacia la tarde.
Comodoro Rivadavia amaneció este martes 16 de septiembre con 11.6°C de temperatura, cielo mayormente nublado y registros de humedad del 61%, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La presión atmosférica se ubica en 1002.9 hPa, con vientos del sudoeste a 15 km/h y una visibilidad óptima de 30 km.

El pronóstico oficial actualizado a las 05:57 horas detalla que durante la mañana se presentarán lluvias aisladas, con temperaturas cercanas a los 12°C y vientos del sector sudoeste. Hacia la tarde y la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con valores que oscilarán entre los 12°C y 14°C, y vientos variables de intensidad moderada desde el este y noreste.

El pronóstico extendido marca un descenso térmico en los próximos días:

  • Miércoles: mínima 6°C y máxima 10°C, con cielo mayormente nublado.

  • Jueves: mínima 6°C y máxima 9°C, con ambiente fresco y nuboso.

  • Viernes: mínima 7°C y máxima 14°C, con mejoras parciales.

  • Sábado: mínima 6°C y máxima 14°C, condiciones estables.

  • Domingo: mínima 10°C y máxima 15°C.

  • Lunes: mínima 8°C y máxima 13°C.

Fotografia de tapa: Nicolas Foix

