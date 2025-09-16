Martes con lluvias aisladas y leve descenso de temperatura en Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia amaneció este martes 16 de septiembre con 11.6°C de temperatura, cielo mayormente nublado y registros de humedad del 61%, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La presión atmosférica se ubica en 1002.9 hPa, con vientos del sudoeste a 15 km/h y una visibilidad óptima de 30 km.

El pronóstico oficial actualizado a las 05:57 horas detalla que durante la mañana se presentarán lluvias aisladas, con temperaturas cercanas a los 12°C y vientos del sector sudoeste. Hacia la tarde y la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con valores que oscilarán entre los 12°C y 14°C, y vientos variables de intensidad moderada desde el este y noreste.

El pronóstico extendido marca un descenso térmico en los próximos días:

Miércoles: mínima 6°C y máxima 10°C, con cielo mayormente nublado.

Jueves: mínima 6°C y máxima 9°C, con ambiente fresco y nuboso.

Viernes: mínima 7°C y máxima 14°C, con mejoras parciales.

Sábado: mínima 6°C y máxima 14°C, condiciones estables.

Domingo: mínima 10°C y máxima 15°C.

Lunes: mínima 8°C y máxima 13°C.

Fotografia de tapa: Nicolas Foix