Estudiantes de todo el país marchan para recordar a los jóvenes desaparecidos en la Noche de los Lápices

Este martes 16 de septiembre, estudiantes secundarios de La Plata y de diversas ciudades argentinas saldrán a las calles para conmemorar un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, uno de los episodios más dolorosos de la última dictadura militar.

La recordación recuerda la serie de secuestros que comenzó a principios de septiembre de 1976 y que tuvo su punto máximo el día 16, cuando al menos once estudiantes de entre 16 y 18 años fueron secuestrados en la capital bonaerense. Siete de ellos continúan desaparecidos.

Los jóvenes militaban en organizaciones estudiantiles y políticas, y reclamaban, entre otras demandas, por el boleto estudiantil. Su activismo los convirtió en blanco de los grupos de tareas que operaban en la provincia de Buenos Aires, en el marco del plan represivo instaurado tras el golpe del 24 de marzo de 1976.

El hecho cobró nombre e impacto público casi una década después, cuando en 1985 se publicó el libro La Noche de los Lápices, que un año más tarde fue llevado al cine, multiplicando su alcance y transformándose en símbolo de la defensa de la educación pública y de los derechos humanos.

Cada 16 de septiembre, las calles platenses se llenan de movilizaciones para exigir memoria, verdad y justicia, en homenaje a aquellos jóvenes que soñaron con un país más justo.



