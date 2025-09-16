Milei presentó el presupuesto 2026 e insistió en el equilibrio fiscal

El presidente argentino, Javier Milei, señaló que el proyecto de Presupuesto de 2026 que enviará al Congreso establece el menor nivel de inversión respecto al producto interior bruto (PIB) de las últimas tres décadas.

«Este presupuesto presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años», sostuvo el jefe de Estado durante un mensaje difundido en la noche del lunes a través de una cadena nacional que transmitieron de manera obligatoria todos los medios de comunicación. (Sputnik)