Vetos, gobernadores y el «lastre» de Karina

El presidente Javier Milei, en medio de cacerolazos, presentará en cadena nacional el proyecto presupuestario, del que hablaremos mañana.

Tomó juramento al nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, y ya comenzaron los ATN discrecionales, de caras a la sesión del miércoles de diputados, en la que se buscará levantar los vetos a la emergencia pediátrica y el Fondo de Financiamiento Universitario.

Cerimedo provocó mucho ruido en la justicia. Varios están asustados.

Wall Street Journal calificó de «lastre» a la secretaria general y hermana del presidente, Karina Milei.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: