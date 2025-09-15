Servicio de transporte público: Dos empresas se presentaron como oferentes

Las ofertas fueron presentadas por las empresas Patagonia Argentina SRL y Grupo MR SRL.

Este lunes en horas del mediodía, en el edificio de la Dirección de Licitaciones y Concursos, ubicada en la calle Namuncurá N° 26, se concretó el acto de Licitación Pública N° 01/2025 “Servicio de concesión de la prestación del servicio de transporte urbano y suburbano de la ciudad de Comodoro Rivadavia”, cuyo servicio se extenderá por los próximos 10 años.

El mismo fue encabezado por el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe; el subsecretario de Transporte, Adrián Rodríguez; el director General de Transporte, Fabián Minervino; los concejales Mariela Aguilar y Ariel Montenegro; autoridades del Ente de Control de Servicios Públicos (EnCoSeP), miembros del Gabinete municipal y representantes de las empresas oferentes.

Respecto a la apertura de los sobres pertenecientes a las empresas: Patagonia Argentina SRL y el Grupo MR SRL, hizo referencia Bohe, quien agradeció a los oferentes que “han confiado, arriesgan y que van a participar de este proceso, que hoy viene a coronar un largo camino que se inició y se interrumpió hace 4 años con dos procesos de licitación que no pudieron cumplimentarse en tiempo y forma”, repasó.

Por otro lado, el funcionario destacó la capacidad de gestión en el tratamiento de los pliegos de licitación del sistema de transporte público, al remarcar que “este servicio es básico, urgente y necesario, debido a que nos permite vincularnos no solo al trabajo, a la escuela y a la familia, sino básicamente para ir construyendo ciudad”.

Finalmente, Bohe bregó por las dos propuestas para que “estén ajustadas a un pliego muy ambicioso, íntegramente desarrollado en el Concejo Deliberante”, al tiempo que en relación al análisis realizado sostuvo que “que seguramente esto nos va a permitir dar un salto de calidad de un contrato de servicios públicos concesionado y previsible en el tiempo, que tiene como objetivo mejorar la prestación para los vecinos de Comodoro”