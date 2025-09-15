Cele Fierro, una argentina en la Flotilla Global Sumud que navega hacia Gaza

Celeste Fierro, ex diputada y dirigente política del MST y la Liga Internacional Socialista, manifestó a ABC Radio por FM Records que “Agradecer la difusión de la Flotilla Global Sumud que buscar romper el cerco sobre Gaza y el genocidio que lleva adelante Israel. Esta es una flotilla humanitaria donde cientos de activistas de distintas partes del mundo nos hemos unido para romper el bloqueo y denunciar que Israel utiliza el hambre como un arma de guerra contra los habitantes de Gaza”.

Luego comentó desde uno de los veleros que “Hoy por hoy el que maneja los tiempos y la entrega de la ayuda es Israel con su ejército, antes había como 40 puntos de ayuda humanitaria, pero fueron bombardeados”.

“Estamos en Túnez y salimos de Barcelona el 31 en el primer intento, pero en nuestro caso logramos salir el 5 de septiembre intentando navegar el Mediterráneo con veleros y no somos fuerzas navales de los países que condenan el genocidio”, relató.

Fierro indicó que “Lo que ha logrado la flotilla es que se hable en todo el mundo y eso ha presionado a algunos gobiernos ha tomar algunas medidas, pero que son insuficiente para frenar el genocidio. Hoy nos encontraremos con los barcos de Túnez, mañana con los de Italia y en dos días con los de Grecia navegando entre 7 a 10 días para llegar a Gaza”.

Por último, expresó que “El reconocimiento del Estado Palestino es muy importante, pero mi posición política es que es imposible la convivencia de dos Estados, porque el de Israel es una Estado genocida y lo que se necesita es una Palestina del río al mar como era antes del ‘48 y que sea laica, no racista y democrática”.