Sarmiento: Formalizan investigación penal contra un policía por el delito de abuso sexual simple

La Fiscalía formuló cargos contra un empleado policial denunciado como presunto autor del delito de abuso sexual simple agravado por ser perpetrado por personal de las fuerzas policiales en ocasión de sus funciones en contexto de violencia de género y en calidad de autor. El hecho que investigarán la Procuradora Lucina Coppini y la funcionaria Tamara Bernardi, ocurrió en abril de este año en el sector de la cuadra de la Comisaría de Sarmiento.

Según conta en la denuncia, un funcionario policial desarrolló conductas inapropiadas contra una policía femenina que se encontraba en ese lugar, junto a un grupo de compañeros de trabajo. En este marco, el juez Ariel Quiroga, formalizó la investigación preparatoria de juicio contra (G.P) de 50 años y otorgó un plazo de seis meses para que los investigadores presenten la acusación pública. (Los protocolos de información recomiendan, en este tipo de casos, no brindar las identidades completas, a los fines de un normal desarrollo del proceso de investigación).

Al inicio del acto judicial, las representantes del Ministerio Público Fiscal, presentaron los hechos que figuran en la pieza de pedido de apertura de investigación. Luego, mencionaron los medios de prueba con los que cuentan hasta el momento. También explicaron los fundamentos de la calificación legal provisoria. Por último, requirieron que se dicte una orden de prohibición de contacto y acercamiento entre el imputado y la víctima, durante los seis meses de plazo de investigación otorgados por el magistrado. Por su parte, la defensora pública, no formuló oposiciones a los pedidos de la parte investigadora.