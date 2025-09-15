Lali hace historia y llega al Predio Ferial de Comodoro Rivadavia

Miércoles 16 de octubre
Predio Ferial – Comodoro Rivadavia
La ícono del pop argentino, LALI, llega a Comodoro Rivadavia en el marco de un año que ya es histórico para su carrera: la artista se convirtió en la única en realizar cinco Vélez en un mismo año y agotarlos, convocando a más de 200.000 fanáticos y marcando un récord en la música argentina.
UN SHOW IMPACTANTE
El espectáculo en el Predio Ferial promete ser una experiencia única: un recorrido por los hits más emblemáticos de Lali y la presentación de su último disco “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”, un álbum visceral y provocador que alcanzó cifras históricas:
- TOP 5 de los mejores debuts globales en Spotify.
- TOP 9 de artistas argentinos en la plataforma.
- Álbum argentino más escuchado del país.
- 7 canciones en el Top 200 nacional semanal, a más de un mes de su lanzamiento.
Con una puesta en escena conceptual, intensa y emocional, Lali despliega una narrativa distópica, combativa y rockera que transforma cada concierto en una experiencia catártica y sensorial.
“PAYASO”: SU NUEVO SINGLE
En su reciente tercer Vélez del año, Lali presentó en vivo “Payaso”, su nuevo single, una canción irreverente de espíritu rockero que funciona como cierre conceptual de la era iniciada con “Fanático”.
Las entradas por https://norteticket.com/LALI-EN-COMODORO-2025/