Trelew: declaran legal detención en causa por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

El juez penal Javier Allende dispuso hoy la continuidad de la detención en el Hospital ZonaL de Trelew de una persona que el último domingo fuera detenido en el marco de un hecho de privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. El sujeto se encuentra alojado en el área salud mental del nosocomio local.

Durante la mañana de este lunes 15 de septiembre se llevó a cabo en la Oficia Judicial de Trelew, una audiencia de control de detención respecto a un hombre identificado por sus iniciales como B.M.H., a quien se imputa de los delitos de lesiones graves agravadas por el vínculo, portación de arma de fuego, amenazas con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad, por un hecho ocurrido el pasado sábado.

La acusación

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal general Gustavo Núñez, el hecho ocurrió el pasado 13 de septiembre en el barrio Don Bosco de esta ciudad, cuando B.M.H. ingresó a un domicilio en el cual se encontraba su hija, con intenciones de ver a la menor, pero una vez dentro de la morada, golpeó a su ex pareja con un arma de fuego.

El hecho fue puesto sobre aviso de la Policía y una vez que los uniformados llegaron al lugar, fueron atendidos por el imputado, mientras que la mujer daba aviso que se encontraba armado. En ese contexto, el hombre efectuó disparos de arma de fuego al aire y advirtió que “alguien iba a morir esa noche”. Luego de cuatro horas de mediación, se pudo contener la situación tras la entrega de B.M.H.

El fiscal general, solicitó la prisión preventiva del sujeto dando cuenta de la gravedad de los hechos por lo que pidió que se disponga la custodia policial en el lugar de internación donde se encuentra.

La defensa

A su turno, la defensora pública Romina Rowlands no se refirió al hecho y al no encontrarse presente el imputado indicó que corresponde la intervención del Cuerpo Interdisciplinario Forense, además una evaluación interdisciplinaria por el sistema de salud mental de la provincia para evaluar su situación en general. Agregó que, una vez que sea dado de alta, sea trasladado a sede judicial para realizar la apertura de la investigación.

Tras escuchar a las partes, el magistrado resolvió declarar legal la detención de B.M.H. y dispuso mantener la detención del imputado e imponer una medida seguridad en el Hospital Zonal de Trelew, donde se encuentra internado. Asimismo, indicó que la defensa y la fiscalía puedo requerir la intervención del Cuerpo Interdisciplinario Forense, de acuerdo a los puntos de pericia que puedan ser de interés sobre todo la capacidad del imputado de estar en juicio.