Lunes ventoso en Comodoro

Comodoro Rivadavia amaneció este lunes 15 de septiembre de 2025 con 11.4 °C, cielo mayormente nublado, 43 % de humedad, presión de 1001.4 hPa y viento del noroeste a 17 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el resto del día se pronostica cielo parcialmente nublado, con temperaturas que rondarán los 19 °C de máxima y 8 °C de mínima, mientras que las ráfagas de viento del oeste podrían oscilar entre 51 y 78 km/h en distintos momentos de la jornada. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, en un rango de 0 a 10 %.

El pronóstico extendido anticipa una semana con variaciones marcadas. Mañana martes la temperatura bajará levemente, con una máxima de 17 °C. Para el miércoles y jueves se espera un enfriamiento más notorio, con máximas de apenas 10 °C y 8 °C, respectivamente. Hacia el fin de semana las marcas volverán a subir, con máximas de entre 14 °C y 15 °C.