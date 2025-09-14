El  Partido Vecinal de Rada Tilly propone medidas urgentes para prevenir riesgos eléctricos en espacios públicos

A raíz del incidente ocurrido el pasado fin de semana en la Plaza San Martín, que puso en riesgo la integridad física de vecinos y visitantes, los concejales Dolores Álvarez y el Ing. Guillermo Janeiro presentaron un proyecto de resolución que busca reforzar los controles sobre las instalaciones eléctricas en espacios públicos.

La iniciativa, impulsada desde el Bloque del Partido Vecinal, subraya la responsabilidad indelegable del municipio en el mantenimiento y supervisión del equipamiento urbano, ypropone una serie de medidas concretas para evitar futuros incidentes.

Entre los puntos destacados del proyecto se encuentra la encomienda a la Secretaría de Obras Públicas para realizar una revisión técnica integral y urgente del sector afectado, así como la solicitud al Ente Regulador Municipal —presidido por el Secretario de Gobierno— para que coordine con el prestador del servicio eléctrico la implementación de un plan de revisión periódica, basado en criterios técnicos detallados en el Anexo I.

“No se trata solo de corregir una falla puntual, sino de establecer un sistema preventivo que garantice la seguridad de todos los espacios públicos”, expresó el concejal Janeiro.

El Anexo I del proyecto incluye un protocolo técnico de seis ejes fundamentales: medición de puesta a tierra, inspección de aislaciones y empalmes, verificación de protecciones diferenciales y térmicas, control de humedad y sellado, evaluación de riesgo por contacto indirecto, y registro de mantenimiento preventivo. Estas tareas están orientadas a asegurar que las instalaciones eléctricas cumplan con los estándares de seguridad exigidos, especialmente en zonas de alta concurrencia como plazas y paseos

La concejal Álvarez agregó: “Este proyecto reafirma nuestro compromiso con una gestión responsable, que prioriza la seguridad y la transparencia en el control de los servicios públicos”.

El proyecto será tratado en comisión en los próximos días, y se espera que convoque a técnicos

municipales, representantes del Ente Regulador y del prestador eléctrico para avanzar en su

implementación.