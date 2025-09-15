Cronograma de bateas comunitarias en Comodoro: septiembre con más puntos de disposición

Con el objetivo de promover una ciudad más limpia y ordenada, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia dio a conocer el cronograma de bateas comunitarias de septiembre, que estarán distribuidas en distintos barrios de la ciudad.

El programa, coordinado por Higiene Urbana y Estrategias Urbano Ambientales, permite a los vecinos disponer de manera responsable materiales que habitualmente no son retirados por el servicio de recolección domiciliaria, tales como escombros, colchones, chapas, maderas, muebles viejos y electrodomésticos averiados.

Cronograma del 15 al 20 de septiembre

Lunes 15: Los Bretes, José Fuchs, Km 18, Médanos.

Martes 16: San Cayetano, Stella Maris, Presidente Ortiz, René Favaloro.

Miércoles 17: Quirno Costa, Pueyrredón, Saavedra, Sarmiento.

Jueves 18: Roca, Roque González, Standard Sur, Km 17.

Viernes 19: Humberto Beghin, General Solari, Comipa Sur, Astra.

Sábado 20: Jorge Newbery, San Martín, 25 de Mayo, Comipa Norte.

Desde el Municipio recordaron que el servicio es gratuito y que las bateas son exclusivamente para residuos voluminosos, no para basura domiciliaria común. Además, señalaron que este tipo de acciones colaboran con la reducción de microbasurales y la recuperación de espacios públicos.

Los vecinos interesados en conocer con más precisión la ubicación de las bateas pueden comunicarse con Higiene Urbana para recibir información actualizada.



