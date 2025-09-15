Robaron la Biblia de la Catedral

La Parroquia Catedral San Juan Bosco, en Comodoro Rivadavia, informó que el pasado viernes fue sustraída la Biblia que se encontraba en la capilla del Santísimo. El hecho generó preocupación entre los fieles y la comunidad parroquial, que lamentaron profundamente la pérdida de un elemento de gran valor espiritual.

“Lamentablemente el viernes nos han robado la Biblia que estaba en la capilla del Santísimo. Es una pena, pero no nos podemos descuidar y no podemos dejar nada en el templo que pueda ser robado”, señalaron desde la parroquia a través de un comunicado.

Las autoridades eclesiásticas recordaron que la Catedral San Juan Bosco permanece abierta para la oración y las actividades litúrgicas, pero pidieron a los fieles tomar precauciones adicionales y no dejar objetos personales ni elementos de valor en el interior del templo.



