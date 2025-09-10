Miércoles con lluvias aisladas por la mañana

Comodoro Rivadavia empieza este miércoles 10 de septiembre una jornada marcada por la inestabilidad climática. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzó con 8.6°C, una sensación térmica de 6.8°C y cielo mayormente nublado. La humedad alcanza el 83%, mientras que la presión atmosférica se ubica en 995.8 hPa.

Durante la mañana se prevén lluvias aisladas con vientos del oeste de hasta 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h. Hacia la tarde las condiciones tenderán a mejorar, con cielo parcialmente nublado y una máxima estimada de 18°C, aunque el viento aumentará su intensidad desde el sudoeste con ráfagas que superarán los 60 km/h. Por la noche, el cielo se mantendrá algo nublado, con temperaturas alrededor de los 12°C y vientos aún presentes pero en leve descenso.

El pronóstico extendido indica que las temperaturas se mantendrán templadas en los próximos días, con mínimas entre 7°C y 11°C y máximas que rondarán entre 17°C y 19°C, consolidando una semana variable en cuanto a nubosidad pero sin precipitaciones significativas después de hoy.