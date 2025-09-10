Close Menu
Miércoles con lluvias aisladas por la mañana

La ciudad comenzó la jornada con cielo mayormente nublado, humedad elevada y viento moderado. Se espera una tarde más estable, aunque con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.
Comodoro Rivadavia empieza este miércoles 10 de septiembre una jornada marcada por la inestabilidad climática. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzó con 8.6°C, una sensación térmica de 6.8°C y cielo mayormente nublado. La humedad alcanza el 83%, mientras que la presión atmosférica se ubica en 995.8 hPa.

Durante la mañana se prevén lluvias aisladas con vientos del oeste de hasta 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h. Hacia la tarde las condiciones tenderán a mejorar, con cielo parcialmente nublado y una máxima estimada de 18°C, aunque el viento aumentará su intensidad desde el sudoeste con ráfagas que superarán los 60 km/h. Por la noche, el cielo se mantendrá algo nublado, con temperaturas alrededor de los 12°C y vientos aún presentes pero en leve descenso.

El pronóstico extendido indica que las temperaturas se mantendrán templadas en los próximos días, con mínimas entre 7°C y 11°C y máximas que rondarán entre 17°C y 19°C, consolidando una semana variable en cuanto a nubosidad pero sin precipitaciones significativas después de hoy.

