El Banco de Sangre del Hospital Regional convoca a donantes 

El Banco de Sangre del Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti” de Comodoro Rivadavia convoca a toda la comunidad de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly a sumarse a la campaña de donación de sangre, debido a la notable disminución de donantes en las últimas semanas.

La donación voluntaria y habitual de sangre es fundamental para garantizar la atención de pacientes en situaciones de emergencia, cirugías, tratamientos oncológicos y otras patologías que requieren transfusiones. Cada donación puede salvar hasta tres vidas.

Desde el Hospital Regional se invita a la comunidad a sumarse con compromiso y solidaridad, recordando que donar sangre es un acto voluntario, seguro y sencillo, que permite salvar vidas en nuestra ciudad y en toda la región. Para dudas o consultas se pueden comunicar al Whatsapp 2974 775511 de 8 a 16hs.

Lugar: Banco de Sangre – Hospital Regional (Av. Hipólito Yrigoyen 950, Comodoro Rivadavia)

Horarios: Lunes a viernes, de 7 a 10:00 hs.

Los requisitos básicos para la donación de sangre son:

✅ Tener entre 18-65 años

✅ Gozar de buena salud

✅ Pesar más de 50kg

Además debera tener en cuenta que NO PODRA DONAR en caso de:

❌ Realización de tatuajes, piercings o alguna intervención quirúrgica de mayor complejidad en los últimos 12 meses

❌ Realización de endoscopias, colonoscopias en los últimos 6 meses

❌ Estar amamantando

❌ Colocación de la Vacuna de Hepatitis B en el último mes

❌ Tener síntomas de fiebre o resfrío, cuadros respiratorios, falta de gusto u olfato.

✨RECOMENDACIONES✨

☕ Desayunar previo a la donación evitando ingerir lácteos o grasas.

NO fumar dentro de los 30 minutos previos a la donación.

No olvides traer tu DNI o Pasaporte