Incautan marihuana durante control vehicular en General Mosconi

Un operativo de control vehicular e identificación de personas llevado a cabo este martes en la jurisdicción de General Mosconi, Comodoro Rivadavia, permitió incautar marihuana en un procedimiento conjunto entre la comisaría local y la División Antinarcóticos de la Policía del Chubut.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:40 en el puesto policial de Camino Roque González, cuando el can especializado Dasy marcó la posible presencia de sustancias prohibidas en un vehículo Renault Sandero durante una verificación al azar.

Tras la intervención de las autoridades federales y con la correspondiente orden de requisa, se procedió al registro del rodado, donde se hallaron dos cigarrillos artesanales y hojas de cannabis sativa. El test de campo confirmó un resultado positivo con un peso total de 4,83 gramos.

La sustancia fue secuestrada y el conductor, de 35 años, quedó imputado en libertad tras la constatación de su domicilio, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

El procedimiento contó con la intervención de la Auxiliar Fiscal Federal, Dra. Marcela Borquet, y de la jueza federal de turno, Dra. Eva Parcio de Seleme.