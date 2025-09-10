Gimnasia y Esgrima  se prepara con amistosos en Chile antes del inicio de La Liga Nacional

El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia atraviesa su cuarta semana de pretemporada con la mira puesta en el arranque de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26. A pocos días de los primeros amistosos, el base del equipo, Emiliano Toretta, expresó su entusiasmo por continuar en el Verde:

“Estoy muy contento de que vuelvan a confiar en mí. Desde el primer año que llegué siempre me trataron muy bien, me sentí muy cómodo en el club, así que feliz de poder representarlos una temporada más”, señaló el santafesino.

En cuanto al trabajo previo a los encuentros preparatorios en Chile, Toretta destacó la exigencia de las prácticas y el estilo de juego que plantea el entrenador Pablo Favarel:

“Estamos trabajando muy bien y con mucha intensidad. Adaptándonos a la idea de juego de Pablo. Los amistosos en Chile nos van a servir de preparación para el arranque de la Liga. Esta próxima semana va a ser muy importante para volver a tener sensaciones de competencia real. Vamos a ser un equipo intenso y estamos trabajando para hacerlo”.

El conjunto patagónico disputará dos partidos amistosos frente a Club Deportes Ancud, los días 17 y 19 de septiembre, en el Polideportivo 21 de Abril de Puerto Aysén, encuentros que servirán como antesala del inicio oficial de la fase regular de la Liga Nacional, programada para fin de mes.