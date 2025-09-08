Lunes con cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento

Este lunes 8 de septiembre, General Mosconi inició la jornada con 9°C, una sensación térmica de 7°C, humedad del 59% y vientos del oeste a 13 km/h. La visibilidad alcanza los 30 km, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Mañana: cielo parcialmente nublado, temperatura mínima de 6°C, vientos del oeste de 23 a 31 km/h, con ráfagas de hasta 69 km/h.

Tarde: condiciones mayormente nubladas, temperatura máxima de 15°C y vientos del sudoeste con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Noche: cielo mayormente nublado, con una temperatura en descenso a 7°C y vientos del sur entre 13 y 22 km/h.