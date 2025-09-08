Kicillof le pidió a Milei que escuche las urnas y cambie el rumbo de su gobierno

El gobernador Axel Kicillof celebró en La Plata la aplastante victoria de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, donde se aventajó a La Libertad Avanza de Javier Milei por casi 14 puntos, 47.20% de los votos contra 33.75%.

Fuerza Patria ganó en 6 de las 8 secciones: Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Séptima y Octava.

«Esto es un triunfo de los bonaerenses para todo el país. Es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas. En esta etapa donde nuestra gente la está pasando mal, esto es una alegría reparadora y necesaria».

Kicillof agradeció a los candidatos de Fuerza Patria y aseguró que «protagonizaron una elección histórica» y destacó a la lista de unidad del peronismo que «hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires».

El gobernador también agradeció a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la que se la escuchó antes del discurso de Kicillof en un audio que, desde San José 1111, llegó al escenario en La Plata

«Veníamos a festejar que con una boleta le íbamos a poner freno a este gobierno de Milei y acá estamos. Esto no es un búnker, esto es una fiesta popular. Muchas gracias», señaló el gobernador que aseguró que la gente con su voto le dijo al presidente Milei “que no se puede frenar la obra pública, no se le puede pegar a los jubilados, no se puede abandonar a las personas con discapacidad, no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la educación, ni la ciencia, ni la cultura en la Argentina. Las urnas dejaron muy en claro que no se le puede quitar los recursos que les corresponden a las provincias argentinas, que son del pueblo y hoy los reclamó. No se puede gobernar más con odio, con maltrato y con insultos. Tiene que dejar de insultar a la democracia, al federalismo y a nuestra Constitución», enfatizó entre los aplausos de los militantes.

En el mismo tono le advirtió que “con más desequilibrio y desigualdad no van a conseguir nada…Las urnas dejaron muy en claro que no se le puede quitar los recursos que les corresponden a las provincias argentinas, que son del pueblo y hoy los reclamó. No se puede gobernar más con odio, con maltrato y con insultos. Tiene que dejar de insultar a la democracia, al federalismo y a nuestra Constitución», apuntó.