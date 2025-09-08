La Cooperativa Obrera presentó su Balance Social del Ejercicio 114

La Cooperativa Obrera lanzó su nueva campaña institucional para dar a conocer los resultados del Ejercicio 114, período comprendido entre marzo de 2024 y febrero de 2025. El informe, que forma parte del Balance Social Cooperativo, refleja la tarea realizada en base a los valores y principios que guían al movimiento cooperativo y cuenta con la certificación de Cooperativas de las Américas.

Entre los datos más destacados del balance se encuentra el sostenimiento de 7.242 puestos de trabajo directos e indirectos, lo que reafirma el compromiso de la entidad con el empleo regional.

Además, 135 empleados fueron promovidos a cargos de mayor responsabilidad, consolidando políticas de desarrollo laboral, profesional y humano que forman parte de la identidad de “La Coope”.

La nueva edición del Balance Social Cooperativo puede ser consultada en todas las sucursales de la cooperativa, donde está disponible en formato impreso, o a través de la versión digital en la página oficial: www.cooperativaobrera.coop.