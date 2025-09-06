Secuestraron bebidas alcohólicas en un comercio por infracción a la ordenanza municipal

En la madrugada de este sábado 6 de septiembre de 2025, efectivos de la Comisaría Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia secuestraron bebidas alcohólicas en el marco de un operativo de control en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 8787/06, artículo 1°.

El hecho ocurrió a las 02.45 horas en el comercio “Multi-Emmanuel”, ubicado en Avenida Estados Unidos al 200, cuando personal policial que realizaba un patrullaje preventivo observó a dos hombres comprando bebidas alcohólicas en el lugar.

Tras identificar a los compradores y a la empleada que concretó la venta, se labró el Acta de Infracción Municipal N° 79098, procediendo al secuestro de las bebidas. Además, se solicitó la presencia de personal de habilitaciones comerciales para verificar la situación del local.

Desde la fuerza recordaron que la normativa municipal vigente establece restricciones específicas en la venta de alcohol, y que los controles buscan prevenir infracciones y garantizar el cumplimiento de la ley.