Mercado Pago lanza la función de saldo negativo para pagos sin fondos en la cuenta

Mercado Pago continúa ampliando sus funcionalidades para facilitar las operaciones digitales de millones de usuarios en Argentina. La plataforma, que ya ofrece pagos de servicios, transferencias, compras online, recargas y promociones con tarjetas, incorporó una nueva opción llamada “saldo negativo”, pensada para cubrir transacciones cuando no se dispone de dinero en la cuenta.

La herramienta funciona de manera automática: al intentar realizar un pago o una transferencia sin fondos, la aplicación ofrece completar el monto utilizando la tarjeta de crédito asociada. El costo de la operación es de una comisión fija del 6,99%, más baja que el interés aplicado por financiar directamente con la entidad bancaria.

El límite de uso del saldo negativo depende únicamente del cupo disponible en la tarjeta de crédito vinculada, sin que Mercado Pago imponga un tope adicional.

De esta manera, la compañía refuerza su posicionamiento en el ecosistema financiero digital, ofreciendo a los usuarios más flexibilidad y menores costos en sus operaciones cotidianas.