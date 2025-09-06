APAEC organiza una feria de moda circular en Comodoro para recaudar fondos contra el cáncer

La Asociación Prevención y Asistencia en Cáncer (APAEC) de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly llevará a cabo este sábado 6 de septiembre, de 13 a 18 horas, una feria de moda circular en el local ubicado en Sargento Cabral 351.

El evento tiene como objetivo recaudar fondos para las campañas de prevención de cáncer, a través de la venta de ropa, carteras y zapatos por kilo.

La propuesta se enmarca dentro del concepto de moda circular, que promueve reducir, reutilizar y reciclar, dándole una segunda vida a las prendas y accesorios. De esta manera, los asistentes no solo podrán renovar su vestuario a precios accesibles, sino también colaborar con una causa solidaria de gran importancia para la comunidad.

Desde la organización destacaron que participar en esta feria significa disminuir la huella de carbono y, al mismo tiempo, apoyar las acciones de prevención que APAEC desarrolla durante todo el año.

La feria promete ser un espacio solidario, sustentable y beneficioso para todos los participantes, combinando moda, conciencia ambiental y compromiso con la salud.