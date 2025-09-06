Close Menu
Detuvieron en Comodoro a una mujer con pedido de captura en Azul

La mujer fue aprehendida durante un patrullaje preventivo; estaba siendo buscada por la Justicia de Azul por desobediencia y amenazas
La Comisaría Seccional Primera de Comodoro Rivadavia informó la detención de una mujer identificada como R. G. V., ocurrida el viernes 5 de septiembre de 2025 mientras circulaba por Avenida Yrigoyen.

El procedimiento se llevó adelante durante un patrullaje preventivo, cuando los efectivos constataron que sobre la mujer pesaba un pedido de captura vigente en el marco de la causa N° 01-03-000885-25/00, caratulada “R. V. G. S/Desobediencia/Amenazas”, a requerimiento del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Azul, provincia de Buenos Aires.

Tras comunicarse telefónicamente con dicho tribunal y confirmar la validez del pedido, la policía procedió a la aprehensión y traslado de la detenida a la sede policial.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 2 de Azul y contó con la intervención del Ministerio Público Fiscal y de la Jueza Penal de Turno en Comodoro Rivadavia.

