Un especialista tucumano presentó en Lisboa un programa pionero de intervención temprana para niños con TEA

El profesional Juan Pablo Molina presentó en Lisboa los avances de un programa innovador desarrollado en Tucumán, en articulación con especialistas de la Universidad Católica de Valencia. La iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, y marca un hito en la atención infantil dentro del sistema público de salud argentino.

Durante su exposición en el congreso mundial sobre intervención temprana, Molina detalló que el proyecto comenzó en 2024 con un entrenamiento virtual de seis meses junto al equipo de intervención temprana del centro La Alquería, dirigido por la referente internacional Marga Cañadas. La capacitación culminó con una instancia presencial en Tucumán, que incluyó jornadas abiertas para docentes, terapeutas y familias en el Teatro San Martín.

El especialista destacó que la experiencia permitió instalar en el CE.P.A.N.I. (Centro Provincial de Atención del Neurodesarrollo Infantil) una modalidad de tratamiento centrada en la familia, basada en lineamientos internacionales. Actualmente, el centro tucumano ya acompaña a las primeras familias con este modelo, convirtiéndose en el primer centro en Argentina en implementarlo.

“Hoy brindamos atención centrada en la familia para niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista. Tomamos como referencia el modelo de Valencia y lo replicamos en nuestro sistema público”, explicó Molina, quien resaltó la buena recepción que tuvo la propuesta entre colegas de distintos países.

El especialista subrayó que esta modalidad ya se aplica en Estados Unidos, Canadá, Australia, España y Portugal, y que el objetivo es expandir la experiencia a otros centros de Tucumán y provincias vecinas, formando más profesionales en la temática.