Policiales - Judiciales

Un policía podría ser expulsado por robar en un supermercado de Comodoro

El empleado policial quedó a disposición de la Justicia y fue pasado a situación pasiva mientras avanza una investigación administrativa que podría derivar en su expulsión de la fuerza
La Unidad Regional de Policía informó que en la jornada de ayer, alrededor de las 18.30 horas, un empleado policial fue sorprendido hurtando mercadería en el supermercado La Anónima de Km 8 en Comodoro Rivadavia.

El agente fue inmediatamente aprehendido y puesto a disposición de las autoridades judiciales del Ministerio Público Fiscal y del juez penal de turno. La mercadería sustraída fue restituida al comercio.

En paralelo, y por disposición de la Jefatura de Policía, se ordenó el inicio de una investigación administrativa, el pase del efectivo a situación pasiva, el retiro de su arma reglamentaria, chaleco balístico y uniforme, así como su desplazamiento de las funciones policiales que venía desempeñando.

Las actuaciones administrativas buscan establecer la comisión de una falta gravísima, la cual prevé como sanción máxima la expulsión definitiva de la fuerza policial.

