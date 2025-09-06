Un fin de semana despejado y temperaturas agradables

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 6 de septiembre de 2025 Comodoro Rivadavia amaneció con cielo despejado, una temperatura de 8.7 °C, sensación térmica de 6.9 °C y viento del oeste a 12 km/h. La humedad se ubica en 39 %, con visibilidad de 30 kilómetros y presión de 1013.4 hPa.

A lo largo de la jornada se mantendrán las condiciones estables, con una mínima de 6 °C y una máxima de 16 °C. El viento soplará débil desde el oeste por la mañana, rotando al norte por la tarde y disminuyendo casi por completo hacia la noche.

El domingo se anticipa con una mínima de 4 °C y una máxima de 16 °C, también con cielo despejado. El lunes presentará condiciones similares, con marcas térmicas que irán de 8 a 15 °C.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el martes será más fresco, con una máxima de 12 °C, mientras que miércoles y jueves volverán a mostrar temperaturas más agradables, con máximas de 15 y 17 °C respectivamente. El viernes cerrará la semana con registros entre 9 y 15 °C.