Un joven de 20 años fue detenido durante la madrugada de este domingo 16 de agosto, luego de una pelea registrada en la zona de Alvear y Ameghino, en Comodoro Rivadavia.

El episodio ocurrió alrededor de las 00:20, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Segunda que se encontraban realizando un servicio adicional en el local bailable Gigante observaron a dos personas corriendo hacia la mencionada esquina.

Al acercarse, los policías encontraron a ambos sujetos peleando y procedieron a separarlos.

Según el informe policial, uno de los involucrados manifestó que previamente había acordado encontrarse con el otro joven para comprar estupefacientes. Siempre de acuerdo con su relato ante los efectivos, después de concretarse la transacción, el otro sujeto le habría arrebatado un bolsín negro que contenía un teléfono celular, un reproductor iPod y los estupefacientes.

Tras el hecho, el sospechoso escapó por calle Alvear, aunque fue interceptado poco después por personal policial.

Finalmente, quedó detenido un joven de 20 años, a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se avanzaba con las actuaciones para determinar las circunstancias del episodio