Hallaron agujas en la vía pública en Próspero Palazzo

Vecinos del barrio Próspero Palazzo dieron la voz de alarma este sábado tras encontrar varias agujas esparcidas en la calle, específicamente en la esquina de Matienzo y Juan José Paso. La presencia de estos elementos generó preocupación en la comunidad por el riesgo que representan para peatones, niños y mascotas que circulan por la zona.

Ante la situación, los vecinos dieron inmediato aviso a Urbana Higiene Ambiental.

Aunque hasta el momento se desconoce el origen de los objetos, la advertencia se difundió rápidamente en redes sociales y grupos comunitarios con el fin de que los vecinos del sector extremen precauciones.