Close Menu
Ciudad

Hallaron agujas en la vía pública en Próspero Palazzo

Vecinos alertaron sobre un hallazgo en la intersección de Marienzo y Juan José Paso; Urbana ya fue notificada para su retiro
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read
Advertisement

 Vecinos del barrio Próspero Palazzo dieron la voz de alarma este sábado tras encontrar varias agujas esparcidas en la calle, específicamente en la esquina de Matienzo y Juan José Paso. La presencia de estos elementos generó preocupación en la comunidad por el riesgo que representan para peatones, niños y mascotas que circulan por la zona.

EESS-300x250-80kb

Ante la situación, los vecinos dieron inmediato aviso a Urbana Higiene Ambiental.

Aunque hasta el momento se desconoce el origen de los objetos, la advertencia se difundió rápidamente en redes sociales y grupos comunitarios con el fin de que los vecinos del sector extremen precauciones.

Share.

Related Posts