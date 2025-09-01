Feria solidaria de moda circular a beneficio de APAeC

El próximo 6 de septiembre, de 13 a 18 horas, se llevará a cabo en Av. Sargento Cabral 351 una nueva edición de la feria Moda Circular Solidaria, organizada a beneficio de la Asociación de Prevención y Asistencia en Cáncer (APAeC) de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

El encuentro propone una alternativa sustentable y consciente para vestir, donde las prendas, calzados, carteras y accesorios encuentran una nueva vida, al mismo tiempo que se colabora con una causa solidaria.

Durante la feria se ofrecerá ropa por kilo a $30.000, junto a calzado, bijouterie y distintos accesorios. Además, habrá un buffet para disfrutar mientras se recorren los stands.

Los organizadores remarcan que este tipo de actividades no solo apoyan a APAeC en su tarea de prevención y acompañamiento en cáncer, sino que también promueven el consumo responsable y la economía circular.

Quienes deseen reservar una mesa pueden comunicarse al teléfono 2974 134694. La convocatoria está abierta a toda la comunidad, con el lema: “Abraza la moda circular: viste con conciencia y contribuye a un futuro más sostenible”.