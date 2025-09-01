Franco Colapinto brilló en Zandvoort y protagonizó un divertido cruce con una periodista

El argentino Franco Colapinto, de 22 años, completó una destacada actuación en el Gran Premio de Países Bajos, donde terminó en el puesto número 11. Si bien no logró sumar puntos, el pilarense mostró solidez en pista y dejó en claro su malestar con la estrategia planteada por Alpine durante la competencia en Zandvoort.

Más allá de lo deportivo, Colapinto protagonizó un pasaje que rápidamente se volvió viral. En medio de la rueda de prensa, el piloto se cruzó con la periodista española Christine GZ, con quien mantiene una relación cordial desde su arribo a la Fórmula 1.

Cuando la comunicadora le consultó sobre la próxima carrera en Monza, el argentino respondió con humor: “Sí, ahí debuté en la Fórmula 1 el año pasado. Ahí tuvimos nuestra primera nota”. La frase desató risas en ambos y generó múltiples reacciones entre los fanáticos en redes sociales.

La próxima cita de Colapinto será en Italia, donde volverá a correr en el circuito de Monza, escenario que lo vio debutar en la Fórmula 1 en 2024 con Williams. Expectativas y recuerdos se mezclan para el joven argentino, que continúa afianzándose en la máxima categoría del automovilismo mundial.