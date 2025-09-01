Comodoro Rivadavia será sede de un conversatorio sobre políticas sociales e infancia

El próximo martes 2 de septiembre a las 16 horas se realizará en el Centro de Información Pública de Comodoro Rivadavia el conversatorio “¿Cómo impactan las nuevas políticas sociales en la niñez?”, organizado por el Espacio de Mujeres Sindicalistas de la CGT Saúl Ubaldini.

La actividad busca generar un espacio de análisis sobre la realidad de niños, niñas y adolescentes frente a las transformaciones actuales en materia de políticas sociales.

El encuentro contará con la presencia de especialistas en educación inclusiva y en derechos de las personas con discapacidad, quienes abordarán los desafíos que atraviesan los sectores más vulnerables de la sociedad en relación con el acceso a derechos, oportunidades y calidad de vida.

La convocatoria está dirigida a sindicatos, instituciones, organizaciones sociales y al público en general, reforzando la idea de construir un espacio plural y participativo en torno a la protección de la niñez.