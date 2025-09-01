Nuevos investigadores del CONICET impulsarán proyectos sociales y académicos en la región

El Centro Nacional Patagónico (CCT CONICET-CENPAT) sumará doce nuevas investigadoras e investigadores a cuatro de sus Unidades Ejecutoras.

En el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH-CONICET) ingresarán Sofía Haller, con una investigación sobre la historia de la explotación de algas en la Patagonia Atlántica y Malvinas; Verónica Domínguez, quien trabajará en revitalización de lenguas indígenas patagónicas mediante archivos y tecnologías de la información; y Anahí Ruderman, que abordará el efecto de polimorfismos genéticos y factores socioambientales en el exceso de peso en distintas regiones del país.

En el Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET) se incorporan Tatiana Kasinsky, enfocada en la dinámica poblacional de aves acuáticas desde un enfoque genético; Julieta Sturla Lompre, que estudiará los efectos de fármacos en cangrejos nativos e invasores; Martín Frixione, con una línea sobre contaminantes agropecuarios en aves de la Patagonia; y Leilén Gracia Villalobos, que trabajará en la caracterización óptica de aguas costeras afectadas por floraciones algales nocivas.

En tanto, en el Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR-CONICET) ingresará Florencia Soto, quien investigará sobre el monitoreo sanitario de pinnípedos antárticos y subantárticos en un escenario de cambio climático.

Incorporaciones en Comodoro Rivadavia

El Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca del Golfo San Jorge (IIDEPyS, CONICET-UNPSJB) con sede en Comodoro Rivadavia sumará a Sebastián Barría Oyarzo, que investigará experiencias intersectoriales en salud y protección social; Natalia Usach, enfocada en sistemas productivos emergentes en la cuenca del Golfo San Jorge; Alberto Daniel Vázquez, que estudiará las transformaciones en las relaciones campo-pueblo-ciudad desde los años ochenta hasta la actualidad; y Letizia Vázquez, dedicada a las políticas de planificación urbana y conflictos por el acceso al suelo en ciudades petroleras.

Si bien todavía no se confirmó la fecha de ingreso, el anuncio significa un paso clave para fortalecer la investigación científica y tecnológica en Chubut, con proyectos que abarcan desde la conservación marina hasta los estudios sociales, urbanos y productivos.