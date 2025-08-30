Sábado con neblina y  fresco

Comodoro Rivadavia registró esta mañana 3 8°C de temperatura, una sensación térmica de 0 3°C y cielo mayormente nublado con neblina. La humedad alcanzó el 83%, la presión fue de 1032 hPa y el viento sopló del sudoeste a 15 km h con visibilidad de 20 km.

Durante la jornada del sábado se prevé un comienzo con neblina y temperaturas cercanas a los 3°C.

Por la tarde el cielo se presentará ligeramente nublado con una máxima de 9°C y vientos del noreste entre 23 y 31 km h con ráfagas de hasta 50 km h.

Hacia la noche se espera cielo algo nublado con 7°C y vientos moderados a fuertes del noreste.

Pronóstico extendido de 7 días

Domingo mínima 5°C y máxima 11°C

Lunes mínima 13°C y máxima 15°C

Martes mínima 9°C y máxima 9°C

Miércoles mínima 3°C y máxima 9°C

Jueves mínima 10°C y máxima 10°C

Viernes mínima 8°C y máxima 13°C

El fin de semana se mantendrá fresco con máximas que rondarán entre los 9°C y 11°C. El lunes se espera un leve ascenso de temperatura aunque con inestabilidad en los días siguientes. El viento del noreste tendrá protagonismo en las próximas jornadas con ráfagas que podrían superar los 40 km h.