Policiales - Judiciales

Buscan a Máxima Mamani Huaranca en Comodoro Rivadavia

La División Búsqueda de Personas solicita colaboración a la comunidad para dar con el paradero de la mujer de 50 años vista por última vez el 25 de agosto en inmediaciones del barrio Abel Amaya
La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia emitió un pedido oficial para encontrar a Máxima Mamani Huaranca de 50 años quien fue vista por última vez el 25 de agosto de 2025 en inmediaciones del barrio Abel Amaya.

Descripción física

  • Estatura 1 53 metros

  • Contextura robusta de aproximadamente 80 kg

  • Tez morocha

  • Cabello rojizo ondulado largo

  • Ojos marrones oscuros

Ante cualquier información sobre su paradero se solicita comunicarse con la División Búsqueda de Personas al teléfono 297 154 082600 o bien llamar al 101 o dirigirse a la comisaría más cercana.

