Buscan a Máxima Mamani Huaranca en Comodoro Rivadavia

La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia emitió un pedido oficial para encontrar a Máxima Mamani Huaranca de 50 años quien fue vista por última vez el 25 de agosto de 2025 en inmediaciones del barrio Abel Amaya.
Descripción física
-
Estatura 1 53 metros
-
Contextura robusta de aproximadamente 80 kg
-
Tez morocha
-
Cabello rojizo ondulado largo
-
Ojos marrones oscuros
Ante cualquier información sobre su paradero se solicita comunicarse con la División Búsqueda de Personas al teléfono 297 154 082600 o bien llamar al 101 o dirigirse a la comisaría más cercana.