Buscan a Máxima Mamani Huaranca en Comodoro Rivadavia

La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia emitió un pedido oficial para encontrar a Máxima Mamani Huaranca de 50 años quien fue vista por última vez el 25 de agosto de 2025 en inmediaciones del barrio Abel Amaya.

Descripción física

Estatura 1 53 metros

Contextura robusta de aproximadamente 80 kg

Tez morocha

Cabello rojizo ondulado largo

Ojos marrones oscuros

Ante cualquier información sobre su paradero se solicita comunicarse con la División Búsqueda de Personas al teléfono 297 154 082600 o bien llamar al 101 o dirigirse a la comisaría más cercana.