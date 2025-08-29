Spagnuolo y gobernadores lo que preocupa a Milei

El presidente Javier Milei y el gobierno siguen preocupados por la escalada de la denuncia de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y la decisión que tomó Diego Spagnuolo al presentarse a la justicia.

También le preocupa el movimiento de Provincias Unidas, el grupo de gobernadores que sigue creciendo y que, si buen se había preparado para el 2027, se muestra ya como una alternativa.

La Libertad Avanza sigue suspendiendo caravanas. Ayer fue la de Corrientes, por los reproches a Karina Milei y Martín Menem, y mañana la de Olavarría.

Espert trató de desmentir que el presidente no había insultado a los manifestantes en Lomas, pero el video y la foto lo dejó en evidencia.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: