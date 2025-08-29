Nuevo Taller de Radio y Locución desde el 1 de septiembre

El próximo 1 de septiembre a las 10 de la mañana comenzará un Taller de Radio y Locución en el Centro de Jubilados Petroleros de Comodoro Rivadavia. La iniciativa busca acercar a la comunidad a la experiencia de la comunicación y ofrecer un espacio de formación y entretenimiento.

El curso estará a cargo del locutor Julián Núñez, quien guiará a los asistentes en el uso de la voz, la conducción y las principales herramientas para desenvolverse en la radio.

La propuesta cuenta con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, que impulsa actividades de capacitación e integración comunitaria orientadas a diferentes sectores de la población.

El taller está pensado para personas de todas las edades que deseen descubrir o perfeccionar sus habilidades en radio y locución, ya sea como un pasatiempo enriquecedor o como una puerta de entrada al ámbito comunicacional.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse al teléfono 297 4584881.