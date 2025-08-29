Alberto Samid habló tras la viralización de un video de su hija caminando desnuda por el Aeropuerto de Ezeiza

En las últimas horas circularon fotos y videos en los que se vio a la hija de Alberto Samid caminando desnuda por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El material fue compartido en redes sociales por el periodista Fede Flowers y rápidamente se viralizó generando repercusión pública.

En las imágenes se observa a la joven recorriendo la zona de check in e incluso algunos comercios hasta que fue demorada por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Tras la viralización del episodio Samid rompió el silencio y se mostró indignado por la difusión de las imágenes. “Gracias a Dios Luz está bien como informé oportunamente ella está bajo tratamiento psiquiátrico y le dieron un medicamento a prueba que la descolocó. Te felicito por haber conseguido esas imágenes tan de cerca tan nítidas y tan innecesarias” expresó en un mensaje dirigido al periodista que compartió el material.

El propio empresario ya había informado días atrás que una de sus seis hijas estaba atravesando un difícil momento de salud. El pasado 27 de agosto había escrito en la red social X que Luz se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y que el efecto de una medicación de prueba había provocado un desequilibrio. “Es una persona excepcional y una excelente madre de dos criaturas hermosas. Gracias a Dios está bien gracias a todos por preocuparse” había expresado en ese momento.