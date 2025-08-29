Los no docentes de la UNPSJB le pidieron a Ana Clara Romero y Andrea Cristina que recapaciten

José Enrique Giri, Secretario General de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, indicó a ABC Radio por FM Records que “Hicimos una carta para la diputada Ana Clara Romero y la senadora Andrea Cristina por sus abstenciones en el tratamiento legislativo del tema universitario a nivel nacional porque es un tema doloroso porque son gente de la región que votado por el pueblo de Chubut que saben muy claramente que la universidad es muy necesaria ya que muchos de nuestros jóvenes no pueden irse a estudiar a otras ciudades»

«Tienen la oportunidad de reflexionar en este contexto electoral y puede ser que sean más permeable al pueblo y tienen la oportunidad de repensar su voto dando una respuesta al pueblo que representan”, agregó conciente de una posible votación del tema ante un eventual veto del presidente Javier Milei.

Denuncia contra el estudiante que tiró un tacho de basura sobre manifestantes

Tras confirmar que el martes y el miércoles habrá nuevas jornadas de paro universitario se refirió al tema del estudiante que tiró el tacho de basura sobre una asamblea y dijo que “Se solicitó a la Universidad que haga la denuncia por fuera y además teníamos la duda si podíamos hacerla como gremio o debían realizarla las personas afectadas. Una de nuestras compañeras fue una de las tres personas afectadas, como es miembro de nuestra comisión directiva y ella hizo la denuncia en la Policía Federal”.