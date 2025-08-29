Por unanimidad condenan al policía Cruz por homicidio agravado del menor Lautaro Labbe

Veredicto de responsabilidad en juicio por jurados

El mediodía del presente viernes los miembros del jurado dieron a conocer su decisión luego de haber presenciado la prueba en el debate oral y público en relación al homicidio del menor Lautaro Labbe, que tiene como imputado al policía Simón Cruz. Luego de deliberar el jurado entregó su veredicto al juez técnico declarando al imputado por unanimidad culpable del delito de “homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego”.

La correspondiente audiencia de cesura o imposición de pena se llevará a cabo el próximo jueves 4 de septiembre, a las 8.30 hs.. plazo hasta el cual se mantiene la prisión preventiva de Cruz.

El ilícito ventilado en el debate aconteció el pasado 18 de abril de 2023, cuando siendo las 02.30 hs., una comitiva policial integrada entre otros por el imputado Cruz, se dirige a calle los Claveles y Huergo del barrio San Martín ya que habría dos personas intentando abrir autos. Llegan al lugar y no ven a nadie, seguidamente dos menores, uno de ellos la víctima, salen corriendo e ingresan al pasaje las Rosas. El segundo menor logra huir mientras Cruz abusando de su función, ya que no habría ninguna situación de peligro para que extrajera su arma, ni peligro inminente para él ni para sus compañeros, extrajo su arma, la cargó y efectuó un disparo por la espalda, en la nuca a la víctima el menor Lautaro Labbe. Éste permaneció 8 días internado y luego fallece como consecuencia de la herida de arma de fuego. El fiscal en su alegato consideró probado el “homicidio agravado, porque el autor abusó de su función como policía” solicitando al jurado lo declare a Cruz responsable.

Por su parte la querella igualmente consideró probado en el debate la responsabilidad de Cruz en el hecho por lo cual también solicitó al jurado lo declare responsable de “homicidio agravado”.

En tanto que la defensa postuló una calificación menor de “homicidio culposo”, es decir que el hecho “se produce por un accidente y que no tuvo la intención” de matar.

Cabe recordar que, en una audiencia anterior, los otros cuatro uniformados coimputados en el caso Lautaro Valenzuela, Marcelo Colque, Roberto Ortiz y Lucía Rosales se acogieron a un juicio abreviado donde, asesorados por sus defensores, reconocieron voluntariamente su participación y responsabilidad en el delito de “encubrimiento y falsedad ideológica agravados”. Siendo condenados a la pena de 1 año y 2 meses prisión (condicional) para Colque y Valenzuela, 3 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, más reglas de conducta; en tanto que para Ortiz y Rosales 1 año y 6 meses prisión (condicional), más 3 años inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y 3 años de inhabilitación absoluta, más reglas de conducta.

Actuó como juez técnico Mariano Nicosia; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Julio Puentes, fiscal general; por la querella en representación conjunta de la madre de la víctima actuaron Lucía Pettinari, defensora Jefa; Gustavo Oyarzun, defensor y Luciana Risso, adjunta de la defensa. La defensa de Cruz, a su vez, fue ejercida en conjunto por los abogados particulares Alejandro Fuentes y Guillermo Iglesias.