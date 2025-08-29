La romántica dedicatoria de Mauro Icardi a la China Suárez que terminó en una lluvia de críticas

Mauro Icardi sorprendió en Instagram al publicar tres fotos en blanco y negro abrazado a la China Suárez. El jugador del Galatasaray escribió un mensaje dedicado a su pareja que rápidamente se viralizó: No fue casualidad el destino nos eligió .

En las imágenes se lo ve sonriente y cercano a la actriz que lo mira con ternura mientras posan juntos para la cámara. El posteo fue dirigido a la cuenta de la actriz que en redes utiliza el usuario @sangrejaponesa.

Reacciones de los usuarios

Lejos de recibir únicamente mensajes de apoyo la publicación de Icardi se llenó de comentarios con tono irónico que hicieron referencia a la historia detrás de la relación. Muchos usuarios cuestionaron la frase elegida por el futbolista y recordaron los rumores de infidelidad que marcaron el inicio del vínculo.

Algunos mensajes señalaban No fue casualidad hermano estabas casado mientras que otros remarcaron El destino seee ella te eligió en realidad eligió tu dinero. Incluso hubo quienes fueron más directos y escribieron No no fue casualidad fue infidelidad.

La pareja volvió a instalarse en el centro de la escena mediática con un gesto romántico que rápidamente se transformó en debate público. Mientras Mauro Icardi y la China Suárez muestran su relación sin tapujos en redes sociales los comentarios de los usuarios dejan en claro que la historia de ambos sigue generando divisiones y polémica en la opinión pública.