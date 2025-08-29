Campaña de esterilización canina y felina en el barrio Bella Vista Sur de Comodoro Rivadavia

La Dirección General de Veterinaria de Comodoro Rivadavia confirmó que del lunes 1 al viernes 12 de septiembre se llevará adelante una nueva campaña de esterilización canina y felina en la Vecinal del barrio Bella Vista Sur, ubicada en José Leonardo Trevisan 1628.

Los turnos se solicitan de manera presencial en la sede barrial a partir de los días jueves 28 y viernes 29 de agosto en el horario de 9 30 a 12 00 horas.

Requisitos para la cirugía

Los responsables de las mascotas deberán cumplir con las siguientes condiciones

Ayuno de 12 horas sin agua ni comida

Presentar DNI y ser mayor de 18 años

Los felinos deberán concurrir en jaula canil caja cerrada bolso o mochila

Los caninos deberán presentarse con correa collar o pretal

El operativo busca fomentar la tenencia responsable de mascotas, controlar la superpoblación animal y garantizar el acceso de los vecinos a un servicio veterinario esencial. El municipio recordó que la castración es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de perros y gatos y prevenir abandonos.