Ciudad

Campaña de esterilización canina y felina en el barrio Bella Vista Sur de Comodoro Rivadavia

Del 1 al 12 de septiembre se realizarán jornadas de castración gratuitas organizadas por la Dirección General de Veterinaria en la sede vecinal de Bella Vista Sur
La Dirección General de Veterinaria de Comodoro Rivadavia confirmó que del lunes 1 al viernes 12 de septiembre se llevará adelante una nueva campaña de esterilización canina y felina en la Vecinal del barrio Bella Vista Sur, ubicada en José Leonardo Trevisan 1628.

Los turnos se solicitan de manera presencial en la sede barrial a partir de los días jueves 28 y viernes 29 de agosto en el horario de 9 30 a 12 00 horas.

Requisitos para la cirugía

Los responsables de las mascotas deberán cumplir con las siguientes condiciones

  • Ayuno de 12 horas sin agua ni comida

  • Presentar DNI y ser mayor de 18 años

  • Los felinos deberán concurrir en jaula canil caja cerrada bolso o mochila

  • Los caninos deberán presentarse con correa collar o pretal

El operativo busca fomentar la tenencia responsable de mascotas, controlar la superpoblación animal y garantizar el acceso de los vecinos a un servicio veterinario esencial. El municipio recordó que la castración es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de perros y gatos y prevenir abandonos.

