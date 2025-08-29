Docentes universitarios anuncian paro nacional de 48 horas

La docencia universitaria y preuniversitaria de las Universidades Nacionales llevará adelante un paro nacional de 48 horas los días 1 y 2 de septiembre, en el marco de un plan de lucha que busca visibilizar la necesidad urgente de mejoras salariales y condiciones de trabajo.

Desde la CONADU Histórica, gremio docente que forma parte de la CTA Autónoma, explicaron que la medida responde a la falta de respuestas del Gobierno nacional frente a los pedidos de apertura de paritarias y recomposición salarial, en un contexto de alta inflación y aumento del costo de vida.

“La recomposición salarial es urgente por el costo de vida, por las obras sociales y porque repercute también en quienes ya se han jubilado”, señalaron desde la organización gremial.

Además, los sindicatos advirtieron que es indispensable la asignación de partidas presupuestarias que garanticen el pleno funcionamiento de las universidades públicas en todas sus áreas, con infraestructura adecuada y acompañamiento al estudiantado mediante becas, comedores y residencias.

En ese sentido, rechazaron un eventual veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. “Si hay veto, hay marcha”, remarcaron.

La convocatoria forma parte de una serie de medidas de fuerza que vienen impulsando los gremios docentes universitarios en defensa de los salarios, las condiciones laborales y el presupuesto de las universidades nacionales.