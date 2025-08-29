Denuncia penal por agresión a policías durante protesta de ATE en Comodoro Rivadavia

El escrito ingresado en las últimas horas solicita dar inicio a la investigación judicial por la agresión física ejercida contra efectivos de la Policía del Chubut en Comodoro Rivadavia. El hecho se produjo el martes 26 en el edificio donde funciona la Supervisión Regional de Escuelas perteneciente al Ministerio de Educación de la provincia.

De acuerdo a la denuncia un grupo de manifestantes y dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado intentó ingresar por los accesos internos del inmueble. Ante la negativa dispuesta tras un intento de toma del edificio el día anterior la multitud avanzó contra los uniformados que en su mayoría eran mujeres.

Descripción del ataque

El documento señala que al no poder romper el cordón policial los manifestantes comenzaron a golpear a los agentes con sus extremidades y con distintos elementos. El hecho fue registrado en dispositivos electrónicos y difundido por portales informativos de la ciudad lo que permitió identificar hasta el momento a cuatro personas vinculadas a la agresión.

Investigación en curso

Con la denuncia presentada el Ministerio Público Fiscal deberá avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de responsabilidades penales. Desde el área de Seguridad provincial se remarcó que las agresiones contra la fuerza policial no serán toleradas y que se adoptarán medidas para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias estatales.