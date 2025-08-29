Juan Pablo Luque en la CGT: “Nunca vamos a votar ninguna ley contra el pueblo trabajador”

El encuentro mantenido con los representantes de la Confederación General del Trabajo en la ciudad de Puerto Madryn, el candidato del frente Unidos Podemos planteó una agenda de trabajo en defensa de los puestos de trabajo en el Congreso.

Luque apuntó que “los compromisos se hacen de esta forma, mirándonos a los ojos” y aseguró a los presentes que “nosotros nunca vamos a votar ninguna ley contra el pueblo trabajador bajo ningún punto de vista”.

El candidato a diputado aseguró que la provincia de “Chubut perdió cerca de 10.000 puestos de trabajo, en el sector privado” y aseguró que “es la provincia que más empleados hemos perdido por habitante según el observatorio del Ministerio de Trabajo de la Nación, salió días atrás”.

“Este presidente de la Nación, probablemente uno de los más crueles, de los más deshumanos que ha pasado por nuestro país, realmente nos está haciendo un daño enorme” enfatizó.

“Lo que más me preocupa es que al sector político que está gobernando la Argentina y a la provincia del Chubut, no le interese salir a luchar, para poder mantener nuestro sistema productivo, para poder generar riqueza y para poder generar puestos de trabajo” cuestionó Luque.

“Eso es lo que nosotros defendemos: la generación de puestos de trabajo y de recursos, para poder generar una igualdad dentro de una sociedad que hoy se está partiendo de una manera tremenda” aseveró.

Enfatizó en que “tenemos la obligación, y quiero asumir el compromiso ante todos ustedes, de decirles que yo voy a luchar para poder cambiar esta realidad”.

“Allí es donde nos van a encontrar nosotros. En esa lucha en el Congreso de la Nación, no solamente no votando ninguna ley en contra, sino peleando para que empecemos a recuperar la esperanza, para que empecemos a recuperar nuevamente la dignidad” finalizó.

CGT a Luque: “Sabemos que vas a llegar al Congreso”

A su turno, el secretario general de la CGT Saúl Ubaldini, Gustavo Fita, enfatizó en la necesidad de generar leyes “que permitan recuperar puestos laborales en la provincia que los dirigentes que gobiernan y legislan actualmente no defendieron”.

Por su parte, el secretario general del STIA y dirigente de la CGT en Chubut, Luis Nuñez, valoró la presencia de los candidatos del Frente Unidos Podemos.

“Queremos que llegues al Congreso, que ocupes una banca, y que todo esto que nosotros estamos planteando te lo lleves para que cuando tengas que decidir qué hacer, cuando tengas que elaborar un proyecto, lo hagas pensando en el pueblo argentino y también en el pueblo de Chubut” señaló.

“Necesitamos de la mayoría en el Congreso, para torcer el rumbo de las políticas que está llevando adelante este gobierno” enfatizó.