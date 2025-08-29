Día de la Persona Donante de Órganos en Argentina homenaje a la solidaridad que da vida

La fecha busca rendir homenaje a todas las personas y familias que en medio del dolor eligieron la solidaridad y la esperanza. Ezequiel Lo Cane padre de Justina cuya historia dio origen a la Ley Justina expresó la carga emocional de esta jornada y señaló que cada día es especial pero una fecha como esta recuerda lo maravilloso de donar órganos y pensar en todos los chicos que hoy esperan un trasplante en el país

Actualmente unas 30 mil personas realizan diálisis en Argentina, lo que refleja la magnitud de quienes necesitan un trasplante de riñón. Según estimaciones hasta 200 mil personas en Argentina necesitarán un trasplante a lo largo de su vida de las cuales entre 20 mil y 40 mil son menores de 18 años

La familia Lo Cane impulsa la campaña Multiplicate por 7 que simboliza los siete órganos principales que pueden ser donados corazón pulmones riñones hígado páncreas intestinos y médula ósea. Lo Cane resume su mensaje en una frase contundente: El día que yo muera si mis órganos están en buen estado y hay personas compatibles me multipliqué por siete

También destacó que los mitos alrededor de la donación se derriban con información clara y que cada persona que recibió datos precisos pudo comprender lo valioso de este acto. Subrayó además la necesidad de que la donación de órganos sea un tema central en las escuelas a través del programa Educación por 7 que busca instalar la temática en la currícula educativa

El impacto de la Ley Justina

La Ley Justina 27 447 sancionada en 2018 marcó un antes y un después en la historia de la donación de órganos en Argentina. La normativa establece que todas las personas mayores de 18 años son donantes salvo que expresen lo contrario en vida, lo que permitió un crecimiento histórico en la cantidad de donaciones y trasplantes en el país

El Día de la Persona Donante de Órganos se suma al Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos que se celebra el 30 de mayo ampliando el reconocimiento a quienes eligen donar en vida o después de su fallecimiento

Una fecha para reflexionar

El papá de Justina concluyó que hablar de donación es hablar de dignidad respeto amor y solidaridad porque donar significa dar vida más allá de la vida