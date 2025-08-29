El Registro Civil Móvil continúa su recorrido en Chubut durante septiembre

El Registro Civil Móvil ofrece a los habitantes de la provincia la posibilidad de gestionar Documentos Nacionales de Identidad y Pasaportes además de realizar actualizaciones y cambios de domicilio junto con otros trámites esenciales. La unidad está equipada con tecnología que permite atender la demanda de manera rápida y eficiente acercando el servicio a barrios y comunas rurales

El operativo estará presente el miércoles 10 de septiembre en la comuna rural de Facundo, donde atenderá en el Juzgado de Paz entre las 10 y las 17 horas

El jueves 11 de septiembre la unidad se trasladará a Sarmiento, funcionando en el Juzgado de Paz de la Avenida Ingeniero Coronel 345 en el mismo horario

A su vez el viernes 12 de septiembre la atención será en Comodoro Rivadavia en la nueva Delegación del Ministerio de Gobierno ubicada en Pablo Ortega 2746 de 9 a 17 horas

El sábado 13 de septiembre el operativo se trasladará a la Unión Vecinal Moure de Comodoro Rivadavia en las calles Cayelli y Jorge López de 9 a 17 horas mientras que en paralelo el maletín móvil del Registro Civil estará en Trelew en la Asociación Vecinal Etchepare

Finalmente el domingo 14 de septiembre la atención será en Comodoro Rivadavia en la Vecinal Isidro Labrador en la intersección de Santa Clara y Hernando de Magallanes de 9 a 17 horas

Durante estas jornadas los vecinos podrán gestionar trámites de DNI Pasaporte actualizaciones y cambios de domicilio entre otros servicios que brinda el Registro Civil. Con esta modalidad el Gobierno provincial busca garantizar el acceso a la documentación en localidades alejadas de los grandes centros urbanos. El Registro Civil Móvil se ha consolidado como una herramienta clave para acercar derechos y facilitar trámites a los chubutenses