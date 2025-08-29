Día del Abogado en Argentina por qué se celebra cada 29 de agosto

El Día del Abogado se instauró en Argentina para recordar el nacimiento de Juan Bautista Alberdi el 29 de agosto de 1810 en Tucumán. Alberdi fue abogado político escritor y diplomático y es reconocido como uno de los principales pensadores del derecho argentino. Su obra Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina sirvió de inspiración fundamental para la redacción de la Constitución Nacional de 1853.

El homenaje fue instituido en 1958 por iniciativa de la Federación Argentina de Colegios de Abogados FACA con el objetivo de destacar la importancia de la profesión y rendir tributo a la figura de Alberdi como referente del derecho y de la organización institucional del país.

La conmemoración del Día del Abogado no solo reconoce a Alberdi sino que también busca poner en valor el rol de los profesionales del derecho en la defensa de la justicia la democracia y el respeto por las garantías constitucionales. La labor de los abogados resulta clave para garantizar el acceso a la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho.

En cada provincia y ciudad argentina los colegios de abogados realizan actividades encuentros académicos y homenajes destinados a reafirmar el compromiso con la ética profesional y la formación permanente.